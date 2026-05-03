ドラマ「エラー」は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語。第４話が５月３日10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）から放送される。 ユメ、未央、ユメと不倫関係にあった佐久間（藤井流星）、ユメの弟・太郎（坂元愛登）、そして未央の母の転落現場に居合わせたことで、重体とな