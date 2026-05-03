ドラマ「エラー」は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語。第４話が５月３日10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）から放送される。

ユメ、未央、ユメと不倫関係にあった佐久間（藤井流星）、ユメの弟・太郎（坂元愛登）、そして未央の母の転落現場に居合わせたことで、重体となった男性の一人娘・さくら（北里琉）が一堂に会した地獄の餃子パーティーを終え、ついにユメが未央に真実を伝えることを決意！ 今夜5月3日の放送（第４話）でユメは未央に真実を伝えられるのか…？

悲劇が起こった“あの日”の出来事が分かるTVerオリジナルコンテンツの配信（第4話放送終了後）が決定！ また、畑＆志田が撮影の裏側を語るラジオ「畑芽育・志田未来のラジオでもエラー」の放送日時も決定した。ドラマ本編とあわせて要チェック！

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“あの日”の出来事が分かるTVerオリジナルコンテンツを配信

ドラマ「エラー」の物語がはじまった２カ月前の悲劇、その全貌に迫るTVer限定コンテンツ『人生最大の“エラー”始まりの物語』を第4話放送後に配信することが決定した。中田ユメ（畑芽育）が起こした人生最大の過ち、それは大迫未央（志田未来）の母親である美郷（榊原郁恵※）を屋上から誤って転落死させ、通りかかった近藤宏（原田龍二）が重体に陥ってしまったという出来事。ドラマ本編では回想シーンとして断片的に描かれていたこの悲劇を、ひとつながりのストーリーとして新たな映像も織り交ぜながら時系列で真相を明らかにする。

配信：5月3日（日）よる11時09分～（ドラマ「エラー」 第4話放送後）

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srxi14loxu





畑＆志田、「エラー」の撮影の日々を語るラジオを放送！

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ドラマ「エラー」の後半戦を盛り上げるべく、ABCラジオにてW主演の畑芽育＆志田未来の特番を放送！ 撮影の裏話や日常で起こった「エラー」な話など、ラジオでなければ聴けない2人っきりのトークをお届けする。視聴者・リスナーから募集した失敗談・やらかしエピソードを受け、２人が励ましたり、一緒に改善策を考えたりする、ラジオならではのコーナーもあるためので、ドラマ「エラー」を観ている方もまだ観ていない方も、ぜひご期待くを。

番組名：「畑芽育・志田未来のラジオでもエラー」

ABCラジオ（FM93.3MHz / AM1008kHzローカル）

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

放送日時：5月9日（土）よる9時30分～10時10分

放送終了後にradiko、Podcastでの配信もあり。



第４話あらすじ

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大迫美郷（榊原郁恵※）の転落を匿名で通報した人物が佐久間健司（藤井流星）であること、その佐久間が現場に第三者はいなかったと嘘の証言をしたこと、そして違法捜査の露見を恐れた遠藤孝彦（岡田義徳）が、佐久間の嘘の証言に基づき捜査を終了したとも知らず、未央（志田未来）は母が自ら命を絶ったとの結論をついに受け入れる。それは、未央が今の生活を失うことを意味していた。美郷の死には自分にも責任があるという未央の姿が辛く、中田ユメ（畑芽育）は真実の告白を決意。未央宛の手紙を書き残し警察署へと向かう。

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ところが、その手紙は、未央ではなく近藤さくら（北里琉）が開封。さらに、さくらの家出資金を工面しようと、母・千尋（栗山千明）の塾から100万円を盗み出した太郎（坂元愛登）が警察に拘束され、ユメは出頭どころではなくなってしまう。

結局、ユメは釈放となった太郎を連れて帰宅。そんなユメを家の前でさくらが待ち構えている。その手には、ユメが書いた未央宛の手紙が…！

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さくらは、太郎の面前も構わずユメを犯罪者と罵倒。この期に及んで太郎に真実が伝わることを恐れたユメは、あと１日だけ黙っていてほしいとさくらに懇願し、混乱する太郎を置いて未央のもとへ向かう。さくらが手紙を持ち出したせいで、未央はまだ何も知らない。今度こそ、未央に真実を伝えようと心に誓うユメだが…。

翌日、未央は相続放棄の話し合いのため、近藤宏（原田龍二）が入院する病院へ。そこには、未央に付き添うユメと、そのユメに軽蔑的な視線を送るさくらの姿があった…。

※榊原郁恵の「榊」は「木へんに神」が正式表記

番組情報

ドラマ「エラー」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

今夜10時15分放送 / 毎週日曜よる10時15分放送

★放送終了後、TVerで見逃し配信

公式HP https://www.asahi.co.jp/drama_error/