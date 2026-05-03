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ボストン・セルティックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 日付：2026年5月3日（日） 開催地：TDガーデン（Boston） 最終スコア：ボストン・セルティックス 100 - 109 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのボストン・セルティックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはフィラデルフィア・セブン