◇セ・リーグヤクルト6―5DeNA（2026年5月2日神宮）ヤクルトがシーソーゲームを制し、DeNA戦を開幕から7連勝とした。両軍、点の取り合いで5―5で迎えた9回1死一、三塁から、武岡が右越えに劇的なサヨナラ打を放った。5回に2点を先制されるも、その裏に一挙4点を奪い、逆転。ただ、直後の6回に田口がヒュンメルに3ランを浴び、再逆転を許した。4―5で迎えた8回2死二塁で並木が中前同点打。9回の劇的勝利につなげた。