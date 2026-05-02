【3日大雨情報】福岡100ミリ 長崎・鹿児島・宮崎120ミリ 3日（日）は日本海を進む低気圧からのびる前線が、九州を通過する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 雨雲は東に移動していくため、近畿・東海・関東地方の雨については をご覧ください。 【大雨警報】発表される可能性がある地域 3日（日）は九州のほぼ全域で大雨警報の可能性があり、局地的に