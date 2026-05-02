【3日大雨情報】福岡100ミリ 長崎・鹿児島・宮崎120ミリ

3日（日）は日本海を進む低気圧からのびる前線が、九州を通過する見込みです。この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

雨雲は東に移動していくため、近畿・東海・関東地方の雨については

をご覧ください。

【大雨警報】発表される可能性がある地域

3日（日）は九州のほぼ全域で大雨警報の可能性があり、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風の吹くおそれもあります

大雨警報の可能性がある地域は、画像で掲載しています。

雨シミュレーション3日（日）4日（月）

雨の降りだしは、九州北部で3日（日）朝から、九州南部で3日（日）昼前からの見込みです。

3日（日）昼頃からは活発な雨雲も予想されるため、道路事情が悪くなる可能性があります。交通情報にも気をつけましょう。

発雷確率シミュレーション3日（日）

九州南部地方には【落雷と突風に関する気象情報】が発表されています。落雷・突風・ひょうに注意してください。

5月10日（日）まで 各都市の週間予報

週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。雨のため3日（日）と4日（月）は気温が上がりません、半袖では寒いでしょう。

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