【その他の画像・動画等を元記事で観る】2000年にアーティストデビューして以降、シングル・アルバム共にオリコンウィークリーランキング1位獲得や紅白歌合戦出場、東京ドームや阪神甲子園球場をはじめとしたスタジアム公演開催など、数々の声優初という記録を打ち立て、不動のトップランナーとして声優アーティスト界を牽引し続ける水樹奈々。昨年アーティストデビュー25周年を迎えた水樹奈々が、7月8日にNew Single「CRIMSON BUL