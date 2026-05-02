水樹奈々、New Single「CRIMSON BULLET」ジャケット写真公開！Blu-ray & DVD「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」9月16日発売決定！
2000年にアーティストデビューして以降、シングル・アルバム共にオリコンウィークリーランキング1位獲得や紅白歌合戦出場、東京ドームや阪神甲子園球場をはじめとしたスタジアム公演開催など、数々の声優初という記録を打ち立て、不動のトップランナーとして声優アーティスト界を牽引し続ける水樹奈々。
昨年アーティストデビュー25周年を迎えた水樹奈々が、7月8日にNew Single「CRIMSON BULLET」をリリースする。本作は20年以上の歴史があり、自身もフェイト・T・ハラオウン役として出演する「魔法少女リリカルなのは」シリーズの最新作「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」のOPテーマとなっている。楽曲の作詞は歴代のテーマソングと同様に水樹自身が手掛ける意欲作だ。
このたび、シングルジャケット写真が公開となった。楽曲のタイトル名の通り、真紅の衣装を纏う水樹が象徴的に描かれた1枚となっている。あわせて最新アーティスト写真や店舗別特典のビジュアルもあわせて公開。今後シングルに収録されるカップリング曲情報も公開予定のためぜひ楽しみにしてほしい。
更に、昨年12月よりスタートした自身最長のライブツアー「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」がLIVE Blu-ray&DVD「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」として9月16日（水）にリリースすることが決定。2026年1月25日（日）に開催された東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演に加え、2026年2月15 日（日）開催の香港・マクファーソン・スタジアム公演の模様も収録される。SPECIAL FEATUREとして、2026年1月24日（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演のみ行われた楽曲や、ライブの裏側に迫ったツアーメイキング映像も収録予定。更にKING RECORDS STOREでは、SNSで公開されファンの間で大きな話題を呼んだ、水樹のデビュー曲「想い」をモチーフした25周年コンセプト・ビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付属する限定セットの発売も決定。ここでしか手に入らないも貴重なものになっている。アーティストデビュー25周年を迎え、更なる挑戦を続ける水樹の姿をLIVE Blu-ray&DVDでも繰り返し楽しんでほしい。
●リリース情報
New Single
「CRIMSON BULLET」
7月8日発売
品番：KICM-2170
定価：￥1,430（税込）
初回特典：外箱仕様
＜収録内容＞
「CRIMSON BULLET」
★TVアニメ「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」オープニングテーマ
作詞：水樹奈々／作曲：藤永龍太郎（Elements Garden）／編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）
他 2曲収録予定
予約はこちら
https://lnk.to/CRIMSON_BULLET_CD
Blu-ray & DVD
「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」
9月16日発売
【Blu-ray】
品番：KIXM-671〜4
盤種：Blu-ray（4枚組）
価格：￥12,100 (税込）
初回特典：SPECIAL BOX
【DVD】
品番：KIBM-1157〜61
盤種：DVD（5枚組）
価格：￥12,100（税込）
予約はこちら
https://mizukinana.lnk.to/LIVE_VISION.rsv
＜収録内容＞
NANA MIZUKI LIVE VISION
2026.1.25 TOYOTA ARENA TOKYO
OPENING MOVIE
UNLIMITED BEAT
Orchestral Fantasia
Moment of Truth
MC1
Tears’ Night
Trailblazer
PHANTOM MINDS
Cherry Boys SHOWCASE
拍動
アオイイロ
POWER GATE
フロンティアジャッジメント
MC2
少年
MC3
Brilliant Star
Blueprint
SHORT MOVIE
Take a shot
Virtual Cruiser
それでも君を想い出すから-again-
MC4
Justice to Believe
夢幻
BRAVE PHOENIX
MC5
ツバサ
ETERNAL BLAZE
深愛
MC6
Awesome！
POP MASTER
MC7
Vitalization
LINE UP
innocent starter
ENDING
END ROLL
NANA MIZUKI LIVE VISION＋
2026.2.15 香港・マクファーソン・スタジアム
OPENING MOVIE
UNLIMITED BEAT
Orchestral Fantasia
Moment of Truth
MC1
Pray
Trailblazer
PHANTOM MINDS
Cherry Boys SHOWCASE
拍動
アオイイロ
New Sensation
フロンティアジャッジメント
MC2
Synchrogazer
MC3
深愛
Blueprint
SHORT MOVIE
Take a shot
Virtual Cruiser
それでも君を想い出すから-again-
MC4
Justice to Believe
MASSIVE WONDERS
METANOIA
MC5
ツバサ
ETERNAL BLAZE
Astrogation
MC6
Awesome！
POP MASTER
MC7
Vitalization
LINE UP
END ROLL
SPECIAL FEATURE
・NANA MIZUKI LIVE VISION
[DAY2] 2026.1.24 TOYOTA ARENA TOKYO
エデン
BRIGHT STREAM
Young Alive!
奇跡のメロディア
純潔パラドックス
Crystal Letter
・making of LIVE VISION
・making of LIVE VISION＋
・making of LIVE VISION × VISION＋ -OPENING&SHORT MOVIE-
・LIVE VISION SHORT MOVIE
・LIVE VISION＋ SHORT MOVIE
(予定)
※追加情報は随時HPにて公開いたします。
※収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
限定バンドル版 NANA MIZUKI 25th Anniversary ジオラマアクリルスタンド
予約はこちら
https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1902/
＜PROFILE＞
水樹奈々（みずきなな）
声優・歌手・ナレーター。
声優として多数の人気作に出演する中、歌手としてもアルバム・シングル共に声優初のオリコン１位を獲得。
圧倒的なライブパフォーマンスに定評があり、東京ドーム公演を始め、阪神甲子園球場や横浜スタジアムなど数々の巨大会場や海外での公演も成功させてきた。
2013年にはライブの功績が評価され、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。
2022年には、ライブ開催地47都道府県制覇を達成した。
声優としての代表作は、「NARUTO-ナルト-」、「ハートキャッチプリキュア！」、「魔法少女リリカルなのは」、「戦姫絶唱シンフォギア」「キャプテン・マーベル」など。
関連リンク
水樹奈々オフィシャルサイト
https://www.mizukinana.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優