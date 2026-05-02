水樹奈々、New Single「CRIMSON BULLET」ジャケット写真公開！Blu-ray & DVD「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」9月16日発売決定！

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2000年にアーティストデビューして以降、シングル・アルバム共にオリコンウィークリーランキング1位獲得や紅白歌合戦出場、東京ドームや阪神甲子園球場をはじめとしたスタジアム公演開催など、数々の声優初という記録を打ち立て、不動のトップランナーとして声優アーティスト界を牽引し続ける水樹奈々。

昨年アーティストデビュー25周年を迎えた水樹奈々が、7月8日にNew Single「CRIMSON BULLET」をリリースする。本作は20年以上の歴史があり、自身もフェイト・T・ハラオウン役として出演する「魔法少女リリカルなのは」シリーズの最新作「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」のOPテーマとなっている。楽曲の作詞は歴代のテーマソングと同様に水樹自身が手掛ける意欲作だ。

このたび、シングルジャケット写真が公開となった。楽曲のタイトル名の通り、真紅の衣装を纏う水樹が象徴的に描かれた1枚となっている。あわせて最新アーティスト写真や店舗別特典のビジュアルもあわせて公開。今後シングルに収録されるカップリング曲情報も公開予定のためぜひ楽しみにしてほしい。

更に、昨年12月よりスタートした自身最長のライブツアー「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」がLIVE Blu-ray&DVD「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」として9月16日（水）にリリースすることが決定。2026年1月25日（日）に開催された東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演に加え、2026年2月15 日（日）開催の香港・マクファーソン・スタジアム公演の模様も収録される。SPECIAL FEATUREとして、2026年1月24日（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演のみ行われた楽曲や、ライブの裏側に迫ったツアーメイキング映像も収録予定。更にKING RECORDS STOREでは、SNSで公開されファンの間で大きな話題を呼んだ、水樹のデビュー曲「想い」をモチーフした25周年コンセプト・ビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付属する限定セットの発売も決定。ここでしか手に入らないも貴重なものになっている。アーティストデビュー25周年を迎え、更なる挑戦を続ける水樹の姿をLIVE Blu-ray&DVDでも繰り返し楽しんでほしい。

●リリース情報

New Single

「CRIMSON BULLET」

7月8日発売



品番：KICM-2170

定価：￥1,430（税込）

初回特典：外箱仕様

＜収録内容＞

「CRIMSON BULLET」

★TVアニメ「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」オープニングテーマ

作詞：水樹奈々／作曲：藤永龍太郎（Elements Garden）／編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）

他 2曲収録予定

予約はこちら

https://lnk.to/CRIMSON_BULLET_CD

Blu-ray & DVD

「NANA MIZUKI LIVE VISION × VISION＋」

9月16日発売

【Blu-ray】

品番：KIXM-671〜4

盤種：Blu-ray（4枚組）

価格：￥12,100 (税込）

初回特典：SPECIAL BOX

【DVD】

品番：KIBM-1157〜61

盤種：DVD（5枚組）

価格：￥12,100（税込）

予約はこちら

https://mizukinana.lnk.to/LIVE_VISION.rsv

＜収録内容＞

NANA MIZUKI LIVE VISION

2026.1.25 TOYOTA ARENA TOKYO

OPENING MOVIE

UNLIMITED BEAT

Orchestral Fantasia

Moment of Truth

MC1

Tears’ Night

Trailblazer

PHANTOM MINDS

Cherry Boys SHOWCASE

拍動

アオイイロ

POWER GATE

フロンティアジャッジメント

MC2

少年

MC3

Brilliant Star

Blueprint

SHORT MOVIE

Take a shot

Virtual Cruiser

それでも君を想い出すから-again-

MC4

Justice to Believe

夢幻

BRAVE PHOENIX

MC5

ツバサ



ETERNAL BLAZE

深愛

MC6

Awesome！

POP MASTER

MC7

Vitalization

LINE UP



innocent starter

ENDING

END ROLL

NANA MIZUKI LIVE VISION＋

2026.2.15 香港・マクファーソン・スタジアム

OPENING MOVIE

UNLIMITED BEAT

Orchestral Fantasia

Moment of Truth

MC1

Pray

Trailblazer

PHANTOM MINDS

Cherry Boys SHOWCASE

拍動

アオイイロ

New Sensation

フロンティアジャッジメント

MC2

Synchrogazer

MC3

深愛

Blueprint

SHORT MOVIE

Take a shot

Virtual Cruiser

それでも君を想い出すから-again-

MC4

Justice to Believe

MASSIVE WONDERS

METANOIA

MC5

ツバサ



ETERNAL BLAZE

Astrogation

MC6

Awesome！

POP MASTER

MC7

Vitalization

LINE UP

END ROLL

SPECIAL FEATURE

・NANA MIZUKI LIVE VISION

[DAY2] 2026.1.24 TOYOTA ARENA TOKYO

エデン

BRIGHT STREAM

Young Alive!

奇跡のメロディア

純潔パラドックス

Crystal Letter

・making of LIVE VISION

・making of LIVE VISION＋

・making of LIVE VISION × VISION＋ -OPENING&SHORT MOVIE-

・LIVE VISION SHORT MOVIE

・LIVE VISION＋ SHORT MOVIE

(予定)

※追加情報は随時HPにて公開いたします。

※収録内容は予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

限定バンドル版 NANA MIZUKI 25th Anniversary ジオラマアクリルスタンド

予約はこちら

https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1902/

＜PROFILE＞

水樹奈々（みずきなな）

声優・歌手・ナレーター。

声優として多数の人気作に出演する中、歌手としてもアルバム・シングル共に声優初のオリコン１位を獲得。

圧倒的なライブパフォーマンスに定評があり、東京ドーム公演を始め、阪神甲子園球場や横浜スタジアムなど数々の巨大会場や海外での公演も成功させてきた。

2013年にはライブの功績が評価され、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

2022年には、ライブ開催地47都道府県制覇を達成した。

声優としての代表作は、「NARUTO-ナルト-」、「ハートキャッチプリキュア！」、「魔法少女リリカルなのは」、「戦姫絶唱シンフォギア」「キャプテン・マーベル」など。

関連リンク

水樹奈々オフィシャルサイト

https://www.mizukinana.jp/