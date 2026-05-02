音楽クリエイター、johnによるソロプロジェクト、TOOBOEがメジャー2ndフルアルバム『EVER GREEN』を引っ提げた「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜銃爪は視線〜」ツアーファイナルをZepp DiverCityで開催した。【ライブ写真ギャラリー】「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜銃爪は視線〜」ツアーファイナル『EVER GREEN』の実質1曲目「epsilon」でライブをスタート。中毒性の高いメロディとバンドアンサンブルによって一気にオーディエンスを引