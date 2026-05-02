2日午後6時28分ごろ三重県、奈良県、和歌山県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は奈良県で、震源の深さは約70キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.7と推定される。各地の震度は次の通り。震度4＝尾鷲、尾鷲南浦、尾鷲中央、熊野紀和、紀北相賀（三重）御所、宇陀菟田野、天川洞川、下北山（奈良）御坊、御坊湯川、田辺中辺路近露、田辺中辺路、田辺本宮、新宮熊野川、湯浅、みなべ、日高川、白浜日置、太