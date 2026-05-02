◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節BL東京35―29静岡（2026年5月2日東京・秩父宮ラグビー場）昨季王者のBL東京が静岡を35―29（前半22―22）で下して8勝目（9敗）を挙げ、3季連続で上位6チームによるプレーオフ（PO）進出が決定。激しい肉弾戦を制し、No・8リーチ・マイケル主将は「（今季）初めてちゃんとラグビーをした。ほっとした」と大きく息を吐いた。コンタクトエリアで激しい攻防が繰り広げられた中、存