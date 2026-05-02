◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節 BL東京35―29静岡（2026年5月2日 東京・秩父宮ラグビー場）

昨季王者のBL東京が静岡を35―29（前半22―22）で下して8勝目（9敗）を挙げ、3季連続で上位6チームによるプレーオフ（PO）進出が決定。激しい肉弾戦を制し、No・8リーチ・マイケル主将は「（今季）初めてちゃんとラグビーをした。ほっとした」と大きく息を吐いた。

コンタクトエリアで激しい攻防が繰り広げられた中、存在感を放ったのが前半に2トライを挙げたWTBジョネ・ナイカブラだ。1本目はトライを先取された直後の前半4分。敵陣22メートルライン付近の左大外でパスをもらうと、すぐさま小さく蹴って狭いエリアを突破。自ら再獲得し、トライゾーン左隅に飛び込んだ。

2本目は同38分、ラインアウトからのセットプレーで勢い良く走り込み、タックルを受けながらも力強く突破して、トライゾーン中央に飛び込んだ。防御でも存在感を見せ、後半24分までプレー。「今日勝たないとプレーオフ進出が難しいと理解していた。個人が役割をやり切れば、組織として（苦境を）はね除けることができる。今日の勝利は大きい」と話した。

昨年5月の相模原線で右膝の前十字靱帯断裂などの大ケガを負い、手術を受けた。懸命なリハビリと復帰プログラムで、実戦復帰したのは前節。この試合が今季初先発で、暑さもあり「ゲームフィットネスをもっと上げないといけない」と課題も挙げたが、「ストレングスは戻せていると思う」と手応えを口にした。

開幕戦で大敗し、2、3月には7連敗を喫するなど苦しい戦いが続いた今季のBL東京だが、ナイカブラとともに前節復帰したCTB真野泰地が今季初トライを挙げてプレーヤー・オブ・ザ・マッチを獲得するなど、役者がそろいつつある。最終節の埼玉戦、準々決勝からの登場となるプレーオフと厳しい戦いは続くが、上昇気流に乗って、3連覇へと突き進む。