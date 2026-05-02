リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は、今季のこれまでを振り返って「前進ではないが正しい一歩だ」と見解を示した。1日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。リヴァプールは、昨季にプレミアリーグ優勝を果たした。だが、今季は現時点でリーグ4位。チャンピオンズリーグ（CL）、FAカップ、カラバオ・カップではすでに敗退しており、リーグ戦残り4試合で首位との勝ち点差が「15」と連覇の可能