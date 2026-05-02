２日からゴールデンウィーク後半の５連休が始まりました。 徳島と兵庫の間にある鳴門海峡では、名物の「渦潮」を見ようと多くの観光客でにぎわっています。 鳴門海峡でダイナミックに渦を巻く渦潮。ゴールデンウィークということもあり、渦潮を一目見ようと大鳴門橋の下を通る遊覧船には大勢の観光客が乗り込み満席状態です。 あちらこちらで消えては現れる渦潮。大きいものだと１５ｍを超える