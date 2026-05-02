アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集(6月30日発売タイトル未定、DONUTS／主婦の友社)先行カット第2弾として、水着カットが公開となった。本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニが美しいスタイルを際立たせたカットになっている。【写真たくさん】オレンジ色の水着カットを解禁した金川紗耶女性ファッション誌『Ray』では専属モデ