乃木坂46金川紗耶、オレンジ色の水着カットを解禁 美スタイル際立つ1枚に
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集(6月30日発売 タイトル未定、DONUTS／主婦の友社)先行カット第2弾として、水着カットが公開となった。本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニが美しいスタイルを際立たせたカットになっている。
【写真たくさん】オレンジ色の水着カットを解禁した金川紗耶
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ドゥブロブニクの美しいオレンジの絶景に囲まれたビーチで撮影されたカット。街のカラーと合わせ たオレンジ色のビキニがヘルシーかつ、天真爛漫な金川の魅力を引き立てた。鮮やかなカラーを大人っぽく着こなせるのは、抜群のビジュアルやスタイルを持つ彼女のなせる技。思わず一 緒に海へ来たと錯覚してしまうような1枚に仕上がった。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
情報解禁とともに写真集公式X(@saya_1stphoto)も開設。オフショットや最新情報を随時更新予定。
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
【写真たくさん】オレンジ色の水着カットを解禁した金川紗耶
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
情報解禁とともに写真集公式X(@saya_1stphoto)も開設。オフショットや最新情報を随時更新予定。
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。