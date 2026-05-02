【ワシントン＝池田慶太】米国防総省は１日、グーグルやオープンＡＩ、マイクロソフトなど人工知能（ＡＩ）に関する米大手８社の製品を同省の機密システムに導入することで合意したと発表した。ＡＩの軍事利用が加速するとみられる。合意を結んだのは３社のほか、スペースＸ、エヌビディア、リフレクション、アマゾンのクラウド事業アマゾン・ウェブ・サービス、オラクル。同省は声明で「米軍を『ＡＩファースト』の戦闘部隊と