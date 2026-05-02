【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】最初の結婚で泣き出してしまった吉川ひなのの成長が楽しみ女優の水沢アキ（71）がインスタグラムを更新して、2人の子供たちとの親子ショットを公開した。昨年、古希の祝いとして箱根旅行をプレゼントしてもらった時のものだという。久々に水沢の名前を耳にしたのだが、もう70歳を越えているというのでビックリした。水沢といえば、俳優の国広富之（73）と婚約発表し、挙式する教会まで決