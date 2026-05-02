【城下尊之 芸能界ぶっちゃけトーク】

最初の結婚で泣き出してしまった吉川ひなのの成長が楽しみ

女優の水沢アキ（71）がインスタグラムを更新して、2人の子供たちとの親子ショットを公開した。昨年、古希の祝いとして箱根旅行をプレゼントしてもらった時のものだという。久々に水沢の名前を耳にしたのだが、もう70歳を越えているというのでビックリした。

水沢といえば、俳優の国広富之（73）と婚約発表し、挙式する教会まで決まり、さらにウエディングドレスも出来上がっていた時に国広が故・赤木春恵さんの娘と二股交際していたことが明るみに出たことが思い出される。挙式直前の婚約解消となって、僕らが追いかけ回したものだ。

国広サイドは、「赤木さんの娘とサイパン旅行には行ったが、男女の仲ではない」と否定したものの、水沢は取材を受けて「道徳心のない人は嫌いです」とキッパリ。国広は当時、「噂の刑事トミーとマツ」などで人気の俳優で、まさしく美男美女のカップルだっただけに僕らワイドショーの格好のネタになったわけだ。

その頃、僕は故・梨元勝さん、故・前田忠明さんと旧フジテレビのすぐ近くの焼き肉屋さんで食事をしていた。当然、国広と水沢の話で盛り上がっていたところ、すぐ奥の席から近づいてきたのが国広本人だった。

「皆さん、お手柔らかにお願いしますよ。ではお先に……」

全部聞かれていたとビックリしたが、いざこちらが店を出る際に会計をしようとしたら、「すべて国広さんが会計済みです」と店員に言われ、絶句したものだ。

ただ、僕は水沢も“恋多き女優”だったと思っている。国広と交際する前、作曲家の都倉俊一氏と交際していたことは、業界ではかなり知られていた。その後、シャネルズ（後のラッツ＆スター）のメンバーとの交際も噂に上っていた。

当時、水沢のマンションに張り込んでいたら、そのシャネルズのメンバーがやってきて、車に乗ったまま誰かを待っている様子だった。僕がカメラチームを連れて声をかけると、すごい勢いで車を発進して逃げられてしまった。そこで真相を聞こうと、水沢にインターホン越しに声をかけると、「まったく交際していない」という返事で、「知ってはいるが。勝手に来たのではないか」と言い訳されてしまった。そう言われたら返す言葉もないが、せめて彼女が出てくるまで待って、ちゃんと話を聞くべきだったと反省したものだ。

まあ、彼女は誰に対してもフランクに話をする人で、自分のことをわかってくれると大喜びするところがあり、マスコミ関係者の中にも「もしかしたら交際できるのでは」と勘違いする人もいたくらいモテた。

米国人との結婚・離婚、子育てもあって活動はおとなしくなっていたが、親子3人の楽しげな写真を見てほっとした。また大活躍してほしいものだ。

（城下尊之／芸能ジャーナリスト）