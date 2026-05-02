子ザルのパンチ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　“パンチくん”ことニホンザルパンチが世界中で話題になっている千葉県市川市動植物園が2日、公式Xを更新。混雑状況を伝えた。

【写真】「さすがGWだね」“パンチくん”話題の市川市動植物園の様子

　午前11時半の投稿では「5/2(土)11:30 付近の渋滞はありませんが、駐車場は満車になるおそれがあります。マイカーは控えて公共交通機関のご利用を」と呼び掛けた。

　続けて「園内は11時時点で1,300人を超える来園者。サル達はごはん待ちの時間ですが、人間の皆様にもバラエティ豊かなキッチンカー等がお待ちしています」と伝えていた。

　この投稿には「すごい賑わいですね」「さすがGWだね」などのコメントが寄せられている。

　午後2時15分次点の投稿では「渋滞なし、駐車場空有、入園列短め」として、サル山の写真を公開した。