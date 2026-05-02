大阪府和泉市の集合住宅で母親と娘が殺害された事件で、逮捕された男と娘の間に金銭トラブルがあったことが分かりました。堺市の無職、杉平輝幸容疑者（51）は4月、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、村上裕加さん（41）を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。杉平容疑者は容疑を認めていて、逮捕前、母親の和子さん（76）の殺害もほのめかしていたということです。杉平容疑者は裕加さんの元交際相手とみ