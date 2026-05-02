Image: MEETS TRADING こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。やっぱりあると嬉しい、手軽に読み書きできる外部メディア。でも、SDカードならまだしも、microSDカードって小さすぎて、取り扱いがデリケートですよね……。大切な画像データが入っているともなれば、本当に管理に気をつかうものです。「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、そ