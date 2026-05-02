Image: MEETS TRADING

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

やっぱりあると嬉しい、手軽に読み書きできる外部メディア。でも、SDカードならまだしも、microSDカードって小さすぎて、取り扱いがデリケートですよね……。

大切な画像データが入っているともなれば、本当に管理に気をつかうものです。

「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、そんなモヤモヤを一気に解決に導いてくれるガジェット。仕事用とプライベート用を使い分けたり、バラバラに保管せず一元化できたりと、これ一台でデジタルライフをぐっとスマートにしてくれます。

4枚同時アクセスで作業効率がグンとUP

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「budi オールインワンカードリーダーBOX」の特長は、なんと言ってもSDカード1枚とmicroSDカード3枚、合計4枚を同時に読み書きできるところ。付属のUSB-Cケーブルをパソコンやスマホ、タブレットに繋げば自動認識してくれるので、面倒な設定も一切不要です。

しかも転送速度は5Gbpsとサクサク快適仕様（※）なので、複数カードのデータ整理をスムーズにしてくれます。別途電源が必要ないバスパワー方式なので、すぐ使えるのも嬉しいポイントです。

（※）規格値。SDカードのスピードクラスが低いと、期待値が得られない可能性があります。

収納枚数は15枚！持ち運びがこれ一つで完結

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また、本体にはSDカード4枚とmicroSDカード11枚、合わせて15枚のカードを収納可能。しっかり閉まる構造なので、カバーを閉じればホコリの侵入をブロック、カードが落ちる心配もありません。

USB-C to Cケーブルに加えて、SIMピンまで本体に収めることができるので、出張や旅行先でもイザというときの安心感が違います。

とりあえずこれ1個カバンに入れておけば、もうそれだけでデータの管理体制は万全ですね。

ケーブルもただ者じゃない、PD100W対応

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さらに、付属のUSB-C to Cケーブルは、最大100WのPD急速充電に対応した本格仕様。

「budi オールインワンカードリーダーBOX」自体にモバイルバッテリーとしての機能はありませんが、ノートパソコンの充電もこなせるパワフルさを備えており、スマホや他の機器の充電ケーブルとしても流用可能。

もちろん、安全性のためのeMarkerチップも内蔵。過電圧を防ぎながら最適な電力で高速転送・充電を実現してくれます。

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パソコンのフォルダーアイコンを思わせるキャッチーな形状と鮮やかなイエローカラーのボディーは、マグネット内蔵でMagSafe対応スマホにピタッと吸着。

持ち運びにも便利な「budi オールインワンカードリーダーBOX」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。ぜひ、以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

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Source: machi-ya