ドウェイン・ジョンソン演じるマウイ初お披露目！実写『モアナと伝説の海』日本版ポスター解禁
映画『モアナと伝説の海』より、本日5月2日が伝説の英雄“マウイ”役を務めるドウェイン・ジョンソンの誕生日であることを記念し、“マウイ”が初お披露目された日本版ポスターが解禁となった。
【動画】実写『モアナと伝説の海』US版本予告編
本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。
監督に名作ブロードウェイミュージカルを映像化し世界で大きな話題となった映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。主演のモアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版『モアナと伝説の海』で半神半人マウイ役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、同役を再び演じる。
先月解禁された予告編でドウェイン演じるマウイの姿が初お披露目となり、実写版マウイの活躍にも期待がかかる中、本日、美しい海が舞台となる本作らしい、夏らしさ満点の日本版ポスターが解禁。
そのビジュアルには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」という印象的なコピーと共に、美しくダイナミックな大波を背景に、強い決意の表情を浮かべるモアナと、巨大な釣り針を手にした逞しいマウイの姿が映し出される。
その足元にいるのは、アニメーション版でもおなじみのモアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイ。アニメーション版の世界観そのままに、今にも波やキャラクターたちが動き出してしまいそうな臨場感あふれるビジュアルとなっている。ポスター内には、モアナの心情を表現する「心の声が、私を呼んでいる」という文字も。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【動画】実写『モアナと伝説の海』US版本予告編
本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。
先月解禁された予告編でドウェイン演じるマウイの姿が初お披露目となり、実写版マウイの活躍にも期待がかかる中、本日、美しい海が舞台となる本作らしい、夏らしさ満点の日本版ポスターが解禁。
そのビジュアルには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」という印象的なコピーと共に、美しくダイナミックな大波を背景に、強い決意の表情を浮かべるモアナと、巨大な釣り針を手にした逞しいマウイの姿が映し出される。
その足元にいるのは、アニメーション版でもおなじみのモアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイ。アニメーション版の世界観そのままに、今にも波やキャラクターたちが動き出してしまいそうな臨場感あふれるビジュアルとなっている。ポスター内には、モアナの心情を表現する「心の声が、私を呼んでいる」という文字も。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。