タレントの佐藤栞里（35）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「愛しの方々とのディズニー」と書き出した佐藤。「あの日の幸せの余韻でいまも暮らしています」とディズニーランドでの様子をアップした。「肩に乗っているプーさんとスティッチ相棒みたいで愛おしい」とコメント。「明日のブランチは、カリフォルニアロケの続編がみなさま是非に」と添えた。ファンからは「栞里ちゃん可愛い