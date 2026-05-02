主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月1日（金）に放送された第2話では、高坂美月（桜井日奈子）が、不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）からベッドで“えげつない要求”を告げられる展開が描かれた。【映像】美月がケンジに押し倒され…◆「言われたら寝るだけでいいから」第2話では、主人公・高坂葵（白洲迅）が妻・美月の不倫に気がつく展開となったが、美月はこれ