俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のきょう5月2日放送回には、「総予算1200万円で、築100年の空き家をリノベーションした家」が登場する。【住人十色】コストダウンも実現しつつスタイリッシュに生まれ変わったキッチン舞台は、兵庫県の淡路島。住人（アルジ）は4年前に大阪市内から移住した夫妻。洲本市の山側、自然豊かな農村地域に家