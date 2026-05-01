◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人の中山礼都外野手が１軍再登録され即「３番・右翼」で出場。快音を響かせた。２点リードの３回、先頭の２番・吉川が右前安打。続く中山が村上の外角速球をとらえて痛烈な左前安打を放った。連打で好機を作り、４番・ダルベックが３ラン。３連打で５点目を奪った。中山は今季、開幕スタメンも１２試合で打率１割４分７厘と結果が出ず、４月１５日に登録抹消。ファーム