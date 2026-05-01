赤ちゃんの横で繰り広げられる猫ちゃんたちの賑やかな日常が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は44万回を超え「赤ちゃんと猫、最強に可愛い組み合わせですね」「赤ちゃんが気になる様子可愛すぎます」「ねこちゃんたちもあかちゃんも可愛い」といったコメントが集まっています。 【動画：赤ちゃんが家に来て14日目→『猫たちの様子』を見ていると…賑やかな日常にほっこり】 赤ちゃんの横を駆け抜ける猫ちゃんたち