赤ちゃんの横で繰り広げられる猫ちゃんたちの賑やかな日常が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は44万回を超え「赤ちゃんと猫、最強に可愛い組み合わせですね」「赤ちゃんが気になる様子可愛すぎます」「ねこちゃんたちもあかちゃんも可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：赤ちゃんが家に来て14日目→『猫たちの様子』を見ていると…賑やかな日常にほっこり】

赤ちゃんの横を駆け抜ける猫ちゃんたち

Instagramアカウント「Yura Yume Yuru Fuu 猫×赤ちゃんの暮らし」に投稿されたのは、猫ちゃんたちと赤ちゃんの日常の光景です。

投稿者さんのおうちに赤ちゃんが誕生し、猫ちゃんたちと暮らすようになり14日目。赤ちゃんが寝ているベビーベッドの横を猫の「ゆら」ちゃんが颯爽と駆け抜け、それを「ゆる」ちゃんが追いかけ始めました。

賑やかな日常

室内では、猫ちゃんたちによる「にぎやかな運動会」が開催されていたそうです。ゆるちゃんはベビーベッドをのぞき込んで赤ちゃんがいることを確認したり、赤ちゃんが何かに驚いてビクッと動くのを見て、自分も一緒に驚いたりしていたといいます。

かと思えば、今度は「ゆめ」ちゃんとじゃれ合ったり、ベビーベッドの下に隠れてゆらちゃんを観察したりと大忙しだったとのこと。自由な猫ちゃんたちと、その横でスヤスヤ眠る赤ちゃんの対比がなんとも微笑ましく、見ているだけで癒やされます。

少しずつ縮まっていった距離感

実は赤ちゃんがおうちに来たばかりの頃は、猫ちゃんたちもソワソワして遠くから見るだけだったのだそう。それが少しずつ距離を縮め、今では特にゆらちゃんが赤ちゃんを気にかけるまでになりました。3匹の猫のお姉さんたちと赤ちゃんの今後の展開が、今からとても楽しみですね。

投稿には「このベビーベッドは下に猫ちゃんが入れるように作られてる！サイコーですね！！」「なんだあのもふもふの猫は！足がないように見える笑笑可愛すぎる」「赤さんの横を走って通過が何気にジワりました（笑）」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「Yura Yume Yuru Fuu 猫×赤ちゃんの暮らし」では、赤ちゃんと猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Yura Yume Yuru Fuu 猫×赤ちゃんの暮らし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。