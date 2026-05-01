老舗料亭「萬松館」＝岐阜市岐阜城近くにある老舗料亭「萬松館」が、岐阜市との賃貸借契約満了後も立ち退かなかったとして、市が運営会社に土地と建物の明け渡しなどを求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は1日、請求通り明け渡しと1カ月当たり100万円の未払い賃料の支払いを命じた。料亭はホームページで織田信長の公館跡にあると記載。現在は休業している。判決によると、料亭の土地は市が所有。主な建物は明治時代に民間有志が建