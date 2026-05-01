5月5日の端午の節句に合わせて、鹿児島県の伝統的工芸品でもある甲冑の展示が、きょう1日県庁で始まりました。 （記者）「県庁の正面から中に入ってくると目の前に立派な甲冑が並んでいます。勇壮な姿ですね」 県庁1階で展示が始まった甲冑。甲冑製作の全国シェア80%を誇る薩摩川内市の丸武産業が製作したものです。 戦国時代の島津義弘公の甲冑を模した色鮮やかなものや、黒澤明監督の映画「影武者」で使われたものと同じモ