任意の聴取から逮捕まで、なぜ時間を要したのか。今後の捜査はどう展開していくのか。元神奈川県警・捜査一課長の鳴海達之さんは、３つのポイントをあげています。【“遺棄した”と供述も…慎重に捜査】「妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述から逮捕まで、なぜ時間がかかったのか。鳴海さんは、警察が慎重に裏付け捜査を進めていたと指摘します。（鳴海達之さん）「（供述で）焼却炉で焼きましたと言ったところで、その遺体が被