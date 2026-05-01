大分市の幼稚園で、この春仲間入りした園児の歓迎遠足が行われ、かけっこや玉入れをして楽しいひとときを過ごしました。 【写真を見る】「玉入れ楽しかったな～」幼稚園で歓迎遠足大分 大分市の城南幼稚園では新入園児を歓迎し親睦を深めてもらおうと、毎年この時期に遠足をしています。青空の下きょう南大分スポーツパークに園児と保護者が集まり、新しく入った17人を歓迎しました。 今月5日のこどもの日