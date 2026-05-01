アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、自身のキャリアについて言及。現地時間4月30日、ブラジルのスポーツ配信メディア『CanalGOAT』のインタビューに応じた際にコメントした。C・ロナウドは、1985年2月5日生まれの41歳。同29日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ 第30節のアル・アハリ・サウジ戦に先発出場すると、0−0で迎えた76分に先制点をマーク。キャリア通