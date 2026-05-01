北海道の旭山動物園で妻の遺体を焼却炉で燃やして損壊した疑いで、動物園職員の33歳の男がきのう夜、逮捕されました。きのう夜、逮捕された旭川市旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）は3月31日ごろ、旭山動物園の焼却炉で妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を燃やして損壊した疑いがもたれています。鈴木容疑者はこれまでの任意の取り調べに「動物園の焼却炉で妻の遺体を数時間かけて燃やした」という趣旨の供述をし、殺害について