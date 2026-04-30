1976年に誕生した初代ゴルフGTI は、それまでの常識を覆す一台だった。コンパクトで実用的なハッチバックの組み合わせという新しい価値観は多くの人々を魅了し、「ホットハッチ」というジャンルの原点として語り継がれていくこととなった。誕生から50周年という節目を迎えるにあたり、フォルクスワーゲン ジャパンが特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を2026年6月13日(土)に開催することを発表した。このイベントは、日本における