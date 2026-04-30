【その他の画像・動画等を元記事で観る】『Dimension W』の岩原裕二先生による同名漫画を原作とする『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』。TVアニメ第2期『クレバテス?-魔獣の王と偽りの勇者伝承-』が、2026年7月に放送開始する。あわせて、本作の最新映像を収録したプロモーションビデオも公開された。新シリーズへの期待を高める映像に加え、本編を彩る新楽曲「Awake Anew」の一部をいち早く確認できる内容となっている。第