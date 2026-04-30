本島小・中学校丸亀市本島町泊 瀬戸内海の島の子どもたちをつなぐ、こども図書館船「ほんのもり号」の2026年度の運航が始まりました。30日は島同士ではなく、海外の子どもたちと交流しました。 丸亀市の本島に到着したのは、こども図書館船、「ほんのもり号」です。建築家の安藤忠雄さんが寄贈し、香川県が2025年4月から運航しています。2025年度は島同士の子どもをつなぐ架け橋となりました。 30日、船から降り