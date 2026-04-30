ボートレース徳山の「山口放送開局７０周年記念ＫＲＹ山口放送杯争奪戦」は３０日、予選最終日の４日目が行われた。渡辺翼（３５＝山口）は５、３号艇の４日目２走を１、４着とし、予選を１０位で通過。「足は普通だけどストレスなく回れるのが気に入ってる。行き足も問題ない」と仕上がりは納得の域だ。山口支部にまた１人、Ａ１レーサーが誕生だ。３０日が審査期限の２０２６年後期適用勝率は６・４６で確定。１４年５月に