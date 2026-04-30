オランダの画家「ゴッホ」の絵画を先進のデジタル技術で映像化した展覧会が横手市の県立近代美術館で開かれています。19世紀を代表する画家の世界にふれようと、多くの人が動くゴッホ作品を楽しんでいました。独特の色彩表現と筆使いで知られるオランダの画家・ゴッホ。花瓶に生けられた花をモチーフにした代表作の油絵「ひまわり」です。風になびくようにゆっくりと揺れています。横手市の県立近代美術館で開かれている「親