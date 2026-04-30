ベルリンフィルハーモニーなど世界的な楽団で活躍する指揮者・山田和樹さんのトークショーが30日、東北芸術工科大学で開かれ、学生たちに「感性を磨ける環境に身を置くことの大切さ」を語りました。指揮者・山田和樹さん「オーケストラはミニ社会。みんな遭難状態で分かれ道に行ったときどっちの道に行くか決めるのが指揮者。こっちの道に行ったら全員死亡するかもしれない。それでもこっちだと指す