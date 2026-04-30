記事ポイントYANUKのデニムが2026年5月1日よりハイアット セントリック 銀座 東京のスタッフ制服として採用カーブテーパード「LAURA」とルーズテーパード「BARNY」の2モデルをラインナップ岡山の自社ファクトリー製MADE IN JAPANデニムがホテルユニフォームに登場銀座・並木通りのラグジュアリーホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」が、スタッフのユニフォームにYANUKのデニムを採用しました。2026年5月1日(金)から、ボト