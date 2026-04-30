HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、メンタル崩壊を乗り越えたAOIが驚異的な変貌を遂げ、周囲を驚かせた。【映像】美しい19歳女優の別人のような姿『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロ