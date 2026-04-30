HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、メンタル崩壊を乗り越えたAOIが驚異的な変貌を遂げ、周囲を驚かせた。

【映像】美しい19歳女優の別人のような姿

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

審査員から「ルックスが完璧」と絶賛されていたAOI。メンタルが限界になるまで追い込まれながらも自分自身の弱点と向き合っていくAOIの姿に、時にはぶつかり叱咤したコーチのマーサも「AOIだいぶ良くなってる。すごい良い。目もすごい良い」と自身の壁を乗り越え覚醒した姿を絶賛。

マーサは「姿勢もエナジーも全て変わった」「今までこれだけ成長が止まっていたのが嘘みたいに、それは本当にボーカルの先生も言ってたんですけど、全てに関してグンと伸びたんです」「自分の甘えがあったって気づけた」と惜しみない賛辞を贈った。

さらにマーサはAOIらしいエピソードを披露。この時期はクリスマスだったことから、自腹でお揃いの帽子を用意し、こっそりメンバーの部屋にサプライズプレゼントを仕掛けたという。AOIは「自分が変われた」「みんなに恩返しができるように本番は精一杯パフォーマンスをしたいと思います」と、晴れやかな笑顔で心境を明かしていた。