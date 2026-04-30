主力EVがリフレッシュアウディは、電動クロスオーバー『Q4 eトロン』の改良型を発表した。航続距離の延長、充電時間の短縮、そして内外装の刷新を果たした。【画像】改良で内外装刷新！ アウディの主力EV【改良型Q4 eトロンを詳しく見る】全41枚新開発の電気モーター『APP350』モーターは、従来の『APP310』より10％効率が向上しており、後輪駆動モデルでは航続距離が約30km、デュアルモーターの四輪駆動モデルでは約15〜30km延