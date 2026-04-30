標準モデルは欧州にも導入ステランティス・グループに属するEVブランド『リープモーター』は北京モーターショーで、電動ハッチバック『B05』の新たなハイパフォーマンス版として『ウルトラ』を公開した。出力向上などのアップグレードを特徴とする新シリーズの先駆けとなるものだ。【画像】フォルクスワーゲン・ゴルフに対抗？ 洗練されたデザインの電動ハッチバック【リープモーターB05を詳しく見る】全6枚B05は中国では『Lafa