標準モデルは欧州にも導入

ステランティス・グループに属するEVブランド『リープモーター』は北京モーターショーで、電動ハッチバック『B05』の新たなハイパフォーマンス版として『ウルトラ』を公開した。出力向上などのアップグレードを特徴とする新シリーズの先駆けとなるものだ。

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B05は中国では『Lafa 5』として知られ、フォルクスワーゲンID.3などのライバルとして欧州市場にも投入される。今回のウルトラバージョンが欧州に導入されかどうかは現時点では不明だ。



北京モーターショーで公開されたリープモーターB05ウルトラ（Lafa 5ウルトラ） AUTOCAR

中国市場向けのLafa 5ウルトラは、リアに搭載された電気モーターの最高出力が標準モデルの218psから244psへと大幅に向上している。0-100km/h加速タイムは5.9秒。リープモーターによると、モーターのレスポンスを高めて運転体験を向上させたという。

バッテリーは2種類あり、56.2kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーは航続距離500km、67.1kWh仕様の航続距離は600kmとされる。数値はいずれも中国のCLTCテストサイクルに基づくものだ。

中国価格は約320万円と予想

車高は標準モデルの1810mmから1510mmに低くなり、車両重量は1665kgに軽量化。前後50：50の重量配分を実現しているという。

エクステリアには、フロントスプリッター、彫刻的なボディワーク、リアウィング、ハンコックのパフォーマンスタイヤを装着した19インチホイールなど、専用デザインが採用されている。インテリアも新しいスエード調のスポーツシートが装備されるなど、洗練性を高めている。



標準モデルのリープモーターB05 リープモーター

Lafa 5 Ultraの中国での価格は約1万5000ポンド（約320万円）からとなる見込みで、標準モデルのベースグレードの1万600ポンド（約230万円）と比較すると割高だ。

AUTOCARの取材によると、「ウルトラ」バージョンはリープモーターの他のモデルにも展開される可能性があるようだ。標準モデルのB05は今後数か月以内に欧州および英国市場に投入される予定だ。

ステランティスの傘下にあるリープモーターは現在、中国だけでなく欧州での事業拡大にも力を入れている。