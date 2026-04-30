Samsungの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold8」の予想レンダリング画像が公開されました。これによると、カバー画面（外側）にある自撮りカメラのパンチホールが大幅に小型化される見通しです。 ↑パンチホールがもっと小さくなる？（画像提供／Samsung） 信頼性の高いリーカー・Ice Universe氏がXで共有したGalaxy Z Fold8のレンダリング画像を現行のGalaxy Z Fold7と比較したところ、パンチホールの直径がGalaxy Fo