「ツインビー」や「グラディウス」のドット絵が完成！ 「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」本日発売
ジュピターは、Nintendo Switch用パズル「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」を4月30日に発売する。ダウンロード専用で価格は1,800円。
ドット絵パズル「ピクロスS」シリーズに、「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめとした、スポーツや恋愛シミュレーションなど、KONAMIの多彩なジャンルのゲームキャラクターが登場。本作「KONAMI ANTIQUES edition」には、80タイトルが収録されている。
タイトル画面
ピクロスモード【収録タイトルは80タイトル！】
ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition
4月30日 発売
価格：1,800円
レーティング：IARC 3+
搭載ゲームモード
「ピクロスS」シリーズでおなじみの4つのピクロスモード「ピクロス」、「メガピクロス」、「カラーピクロス」、「クリップピクロス」と、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。
カラーピクロス
クリップピクロス
「タイムアタック」
「タイムアタック」は、操作に反応してキャラクターがアクション。制限時間内にピクロスのクリアを目指そう。
タイムアタック「グラディウスIII」ステージ
タイムアタック「悪魔城ドラキュラ」(FC)ステージ
追加要素「サウンドプレイヤー」を搭載！
KONAMI作品の名曲の数々が好きな環境で楽しめる。
メインメニュー画面
サウンドプレイヤー画面
Nintendo Switch 2ではマウス機能で快適プレイ
Nintendo Switch 2では、Joy-Con 2のマウス機能を使ってプレイすることもできる。
オプション画面でマウス操作に変更
パズル画面 マウスカーソル操作
ピクロスの遊び方
「ピクロス」は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめる。
(C)2026 Jupiter
(C)Konami Digital Entertainment
※ピクロスは任天堂の登録商標です。