【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition】 4月30日 発売 価格：1,800円 レーティング：IARC 3+

ジュピターは、Nintendo Switch用パズル「ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition」を4月30日に発売する。ダウンロード専用で価格は1,800円。

ドット絵パズル「ピクロスS」シリーズに、「悪魔城ドラキュラ（Castlevania）」シリーズや「魂斗羅」シリーズ、「グラディウス」シリーズをはじめとした、スポーツや恋愛シミュレーションなど、KONAMIの多彩なジャンルのゲームキャラクターが登場。本作「KONAMI ANTIQUES edition」には、80タイトルが収録されている。

【ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition 紹介動画】

タイトル画面

ピクロスモード

ピクロスS KONAMI ANTIQUES edition

【収録タイトルは80タイトル！】

4月30日 発売

価格：1,800円

レーティング：IARC 3+

搭載ゲームモード

「ピクロスS」シリーズでおなじみの4つのピクロスモード「ピクロス」、「メガピクロス」、「カラーピクロス」、「クリップピクロス」と、大きなパズルで名シーンを再現した「エクストラ」を搭載。

カラーピクロス

クリップピクロス

「タイムアタック」

「タイムアタック」は、操作に反応してキャラクターがアクション。制限時間内にピクロスのクリアを目指そう。

タイムアタック「グラディウスIII」ステージ

タイムアタック「悪魔城ドラキュラ」(FC)ステージ

追加要素「サウンドプレイヤー」を搭載！

KONAMI作品の名曲の数々が好きな環境で楽しめる。

メインメニュー画面

サウンドプレイヤー画面

Nintendo Switch 2ではマウス機能で快適プレイ

Nintendo Switch 2では、Joy-Con 2のマウス機能を使ってプレイすることもできる。

オプション画面でマウス操作に変更

パズル画面 マウスカーソル操作

ピクロスの遊び方

「ピクロス」は、数字をヒントにイラストを完成させる「ピクチャークロスワードパズルゲーム」。シンプルで分かりやすいルールで、誰でも手軽に楽しめる。

(C)2026 Jupiter

(C)Konami Digital Entertainment

※ピクロスは任天堂の登録商標です。